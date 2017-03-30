В гостинице Анталии обнаружено тело гражданина Грузии

30.03.2017 10:33 По сообщению турецкого агентства Haberler, в гостиничном номере в Анталии нашли скончавшегося гражданина Грузии 35 лет.



По информации агентства, мужчину начали искать после того, как он не приехал в Грузию в условленное время. Члены семьи не смогли связаться с ним по телефону, после чего они связались с администрацией гостиницы, а те обнаружили в номере гостиницы умершего мужчину.



Полиция перевезла труп мужчины на экспертизу.















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