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В гостинице Анталии обнаружено тело гражданина Грузии


30.03.2017   10:33
По сообщению турецкого агентства Haberler, в гостиничном номере в Анталии нашли скончавшегося гражданина Грузии 35 лет.

По информации агентства, мужчину начали искать после того, как он не приехал в Грузию в условленное время. Члены семьи не смогли связаться с ним по телефону, после чего они связались с администрацией гостиницы, а те обнаружили в номере гостиницы умершего мужчину.

Полиция перевезла труп мужчины на экспертизу.






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