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В гостинице Анталии обнаружено тело гражданина Грузии
30.03.2017 10:33
По сообщению турецкого агентства Haberler, в гостиничном номере в Анталии нашли скончавшегося гражданина Грузии 35 лет.
По информации агентства, мужчину начали искать после того, как он не приехал в Грузию в условленное время. Члены семьи не смогли связаться с ним по телефону, после чего они связались с администрацией гостиницы, а те обнаружили в номере гостиницы умершего мужчину.
Полиция перевезла труп мужчины на экспертизу.
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