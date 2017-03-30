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Международная торговая палата в знак протеста закрыла офис


30.03.2017   14:06
"Сегодня офис закрыт в знак протеста против нескольких коррумпированных судей"- написано на офисе Международной торговой палаты.

По утверждению председателя Международной торговой палаты (ICC) Фади Асли, судья Тбилисского городского суда Владимир Какабадзе, который оштрафовал компании "Philip Morris" и "British American Tobacco" по иску "Тбилисского табака" и "Омега группы", является коррумпированным.

По заявлению Городского суда Тбилиси, обвинение судьи в коррумпированности является клеветой, не имеет конкретного разумного подтверждения, и преследует целью дискредитацию судьи. Тбилисский городской суд призывает Фади Асли, остаться в правовом пространстве, и вместо заявлений дезинформационного характера, подождать решений вышестоящей инстанции, а также воздержаться от подобных заявлений.

Сотрудники "Тбилисского табака" проведут акцию протеста. По их словам, Фади Асли и недобросовестные импортеры табака хотят уничтожить грузинское производство.

У головного офиса "Европейской Грузии" состоится акция протеста "Нет всем Фади Асли".







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