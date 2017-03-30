Грузинский борец завоевал золото чемпионата Европы

30.03.2017 14:39 Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг) завоевало золотую награду молодежного чемпионата Европы, проходящего в эти дни в венгерском городе Сомбатхей. Информация об этом размещена на официальном сайте UWW.



В финале грузинский тяжеловес встретился со спортсменом из Беларуси Виталием Песняком и выиграл со счетом 10:0.



На защиту титула Петриашвили понадобилось всего две минуты и 24 сек. Грузинский спортсмен остался доволен результатом поединка. "Мне понравилось, как я боролся сегодня. Это была очень важная победа для меня, для моей семьи и для моей страны", - заявил Петриашвили.















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