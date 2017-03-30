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В Грузии запустили флешмоб в поддержку отмены виз ЕС для Украины


30.03.2017   22:57
В грузинском сегменте социальной сети фейсбук набирает популярность флешмоб в поддержку отмены визового режима Европейским Союзом для граждан Украины.

Участники флешмоба публикуют свои фотографии под хэштегом #Visa_Free_For_Ukraine.

На снимках они держат листы с надписью: «I don’t feel enough European until Ukrain gets visa free regime», что переводится, как «Я не буду до конца чувствовать себя европейцем, пока Украина не получит безвизовый режим».

Не считая стран Балтии, Грузия стала второй бывшей республикой СССР после Молдовы, получившей безвизовый режим со странами Евросоюза.

Безвизовый режим касается деловых, туристических и семейных визитов, но не предоставляет права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз посещать 22 страны Евросоюза, страны-кандидаты Шенгенской зоны — Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр, а также еще четыре страны, не входящие в ЕС — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Голосование о предоставлении безвизового режима для украинских граждан состоится в Европарламенте в ходе ближайшей пленарной сессии 6 апреля.






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