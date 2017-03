Грузия в очередной раз примет участие в международном марафоне Wings for Life World Run

31.03.2017 11:13 Грузия в четвертый раз присоединится к международному благотворительному марафону Wings for Life World Run. Грузинский марафон как часть одного из самых масштабных подобных мероприятий в мире пройдет 7 мая в Кахетинском региона. Регистрация на участие уже открыта на официальном сайте марафона. Подавать заявки можно до 4 мая.



Особенность Wings for Life World Run в том, что в нем нет ни финишной линии, ни временных ограничений. Есть только одно правило: бегущего не должна догнать специальная «финиш-машина», которая выйдет на дистанцию через 30 минут после старта участников и будет двигаться со скоростью 15-25 км в час.



Победителей марафона будет двое - мужчина и женщина. Они смогут участвовать в Wings for Life World Run-2018 в любой точке планеты. Победители глобального марафона получат в качестве приза путевку вокруг света. Участие в мероприятии платное, собранные средства по традиции поступят в Фонд изучения травм спинного мозга.



В прошлом году участниками марафона в Грузии стали шесть тысяч человек. Победили Ливью Кройтору из Молдавии и россиянка Яна Хмелева. В забеге тогда также приняли участие известный бразильский бегун Хуан Пабло де Лима Коста и самый взрослый марафонец - 92-летний Шота Самушия.















