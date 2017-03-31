Значительная часть автокатастроф в Грузии приходится на возрастную категорию от 18 до 25 лет

31.03.2017 13:42 В Грузии значительна часть автокатастроф приходится на молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.



По информации главы общественной организации «Партнерство ради безопасности на дорогах» Гелы Квашилава, на эту категорию водителей приходится 40% аварий.



Эту информацию подтверждают и в страховой компании «Джи Пи Ай холдинг» - по их данным, самой рискованной является категория населения от 21 до 23 лет, а также те, кто водит автомобиль менее года.



Разнится уровень риска и в зависимости от полов – мужчины попадают в аварии чаще женщин.

Что касается автомобилей, то самыми менее рискованными являются внедорожники, самыми рискованными – купе.



В страховой компании «Алдаги» также заявляют о повышенной рискованности молодежи от 18 до 25 лет. Хотя при этом компания не располагает точными статистическими данными о том, какие автомобили попадают в аварии чаще остальных, однако в таком возрасте молодежь преимущественно водит «БМВ».



По данным страховой компании «Арди» первое место в группе риска занимают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а вот на втором месте – женщины. Однако при этом предпочтительнее иметь дело с женщинами, так как они преимущественно, попадают в легкие аварии.



«Несмотря на то, что женщины часто попадают в аварии, ущерб от них все равно меньше» - заявляют в компании.



При этом, по версии «Арди», самыми рискованными автомобилями являются



Toyota, Honda, Mitsubishi, Mersedes. В отличие от данных страховой компании «Алдаги», которая считает самыми рискованными автомобили «БМВ», в «Арди» этот бренд напротив, занимает последнее место в списке рискованных брендов.



В течение последних 3 месяцев в Грузии произошло около 2000 автокатастроф, в которых погибло до 50 человек. В среднем в Грузии в течение года в результаты автоаварий погибает около 600 человек.















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