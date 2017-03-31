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Значительная часть автокатастроф в Грузии приходится на возрастную категорию от 18 до 25 лет


31.03.2017   13:42
В Грузии значительна часть автокатастроф приходится на молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

По информации главы общественной организации «Партнерство ради безопасности на дорогах» Гелы Квашилава, на эту категорию водителей приходится 40% аварий.

Эту информацию подтверждают и в страховой компании «Джи Пи Ай холдинг» - по их данным, самой рискованной является категория населения от 21 до 23 лет, а также те, кто водит автомобиль менее года.

Разнится уровень риска и в зависимости от полов – мужчины попадают в аварии чаще женщин.
Что касается автомобилей, то самыми менее рискованными являются внедорожники, самыми рискованными – купе.

В страховой компании «Алдаги» также заявляют о повышенной рискованности молодежи от 18 до 25 лет. Хотя при этом компания не располагает точными статистическими данными о том, какие автомобили попадают в аварии чаще остальных, однако в таком возрасте молодежь преимущественно водит «БМВ».

По данным страховой компании «Арди» первое место в группе риска занимают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а вот на втором месте – женщины. Однако при этом предпочтительнее иметь дело с женщинами, так как они преимущественно, попадают в легкие аварии.

«Несмотря на то, что женщины часто попадают в аварии, ущерб от них все равно меньше» - заявляют в компании.

При этом, по версии «Арди», самыми рискованными автомобилями являются

Toyota, Honda, Mitsubishi, Mersedes. В отличие от данных страховой компании «Алдаги», которая считает самыми рискованными автомобили «БМВ», в «Арди» этот бренд напротив, занимает последнее место в списке рискованных брендов.

В течение последних 3 месяцев в Грузии произошло около 2000 автокатастроф, в которых погибло до 50 человек. В среднем в Грузии в течение года в результаты автоаварий погибает около 600 человек.






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