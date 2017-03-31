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Владелицы строительной компании «Центр Пойнт» осуждены на четыре года тюрьмы


31.03.2017   14:19
Тбилисский городской суд сегодня приговорил к четырем годам лишения свободы обвиняемую по делу компании «Центр пойнт» Русудан Кервалишвили – бывшего депутата парламента Грузии.

Также к четырем годам тюрьмы приговорена и ее сестра Майя Рчеулишвили — супруга экс-спикера парламента Грузии Вахтанга Рчеулишвили (времен президента Эдуарда Шеварднадзе).

Вторая обвиняемая — Майя Рчеулишвили сегодня не присутствовала на судебном процессе — из-за тяжелого состояния здоровья — она находится в клинике и готовится к операции на сердце.

Майя Рчеулишвили и ее сын Гурам Рчеулишвили, который являлся председателем попечительского совета компании, находятся под арестом с июля 2016 года по другому делу — присвоении средств во время строительства комплекса «Магнолия» в Батуми. Майе Рчеулишвили диагностировали опухоль легкого и ишемическую болезнь сердца. Также в реанимации находится ее муж Вахтанг Рчеулишвили.

По данным следствия, Майя Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили присвоили более 11 миллионов лари (около 4 миллионов долларов), принадлежащих строительному товариществу «Табукашвили 88».

Строительная компания «Центр Пойнт Груп» была основана в начале 90-х годов сестрами Майей Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили. Им принадлежит по 50% акций компании.

Скандалы вокруг «Центр пойнта» не стихают уже много лет. Жители столицы и регионов Грузии не раз обвиняли владельцев компании в мошенничестве и присвоении денег.

Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против «Центр Пойнт груп» в 2012 году. Тогда прокуратура обвинила Майю Рчеулишвили в присвоении 1 миллиона 65 тысячи 159 долларов, а ее сестру Русудан Кервалишвили в присвоении 1 миллиона 800 тысяч 333 долларов.

В июле 2013 году Тбилисский городской суд выпустил сестер под залог в размере 500 тысяч лари (около 215 тыс. долларов) после поручительства нескольких депутатов парламента. Дело касается невыполнения обязательств, взятых перед членами товарищества «Табукашвили-88». Прокуратура обвинила руководство «Центр Пойнт» в присвоении средств застройщиков, из-за чего не удалось завершить строительство. В частности, члены товарищества «Табукашвили-88» в 2004-2009 годы вложили в строительство квартир 27,7 миллиона долларов, из них сами застройщики вложили 23,3 миллиона долларов.

Между тем летом 2016 года Майя Рчеулишвили после допроса в прокуратуре заявила журналистам, что следователи требовали от нее заявить, что она якобы давала взятку бывшему президенту Михеилу Саакашвили.

Представители компании считают дело политическим и указывают на то, что государство арестовало их счета и не дает возможность развивать бизнес и завершить строительство объектов.

"Новости-Грузия"





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