Стали известны показания начальника патрульной полиции Аджарии по батумским событиям

31.03.2017 15:05 Грузинские СМИ опубликовали показания начальника патрульной полиции Аджарии Кахи Бухрадзе по батумским событиям. В показаниях он утверждает, что 11 и 12 марта его не было в городе, он находился в Тбилиси, и не может рассказать как очевидец, о возникновении, развитии, и завершении событий



30 марта, материалы дела были переданы адвокатам, которые защищают интересы лиц, задержанных после акции в порядке уголовного дела.



В показании следствию Каха Бухрадзе больше всего говорит о Мерабе Гогоберидзе, и о том, что примерно через 10 дней после его назначения Мераб Гогоберидзе и Гоча Шавадзе, как представители неправительственной организации, попросили его о встрече. По его же словам, во время встречи они попросили его сохранить местные обычаи и старые кадры.



По словам Кахи Бухрадзе, Мераб Гогоберидзе попросил также о том, чтобы патруль не штрафовал его, поскольку он управляет машиной без водительских прав. "Я отказал ему. Тот пригрозил, мол, скоро уличу тебя в коррупции"- добавил начальник патрульной полиции Аджарии.



В то же время в показаниях Каха Бухрадзе говорит о телефонной переписке с Мерабом Гогоберидзе, которую он сохранил в подтверждение того, что Гогоберидзе требовал от него беспрепятственно пропускать турецкие трайлеры.



"После того, как я ему отказал в ускоренном пропуске турецких трайлеров, на странице facebook , по телевидению, и в прессе началось активное размещение информации негативного характера в мой адрес"- сказано в показании Кахи Бухрадзе.



В этом же показании Каха Бухрадзе категорически опровергает использование следующей фразы: "я навожу порядок среди татар".



В разговоре с газетой "Батумелеби" Мераб Гогоберидзе подтверждает встречу, и телефонную связь с Кахой Бухрадзе:



"На встрече я действительно попросил его соблюдать обычаи, и не увольнять местные кадры. Про водительские права ничего не просил, поскольку у меня нет ни прав, ни машины"- говорит Мераб Гогоберидзе.



Касательно просьбы о передвижении трайлеров, по словам Мераба Гогоберидзе, у конкретных граждан возникла проблема, и он всего лишь попросил начальника патрульной полиции помочь.

















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