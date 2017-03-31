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В Грузии выпустят коллекционную монету к 100-летию ТГУ
31.03.2017 16:53
Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили.
Самый старый университет Грузии отметит столетие 8 февраля 2018 года.
Банк уже объявил конкурс на создание дизайна коллекционной монеты номиналом 5 лари. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Новые коллекционные монеты будут серебряными. Эскизы дизайна принимаются каждый день с 10:00 до 18:00 в Национальном банке Грузии до 4 мая.
Эскиз будет выбран комиссией совета Национального банка Грузии по следующим критериям: лучшая идея, композиционное решение, качество создания эскиза. Автор победившего эскиза получит денежную премию в размере 3 тысяч лари (порядка 1230 долларов).
Первый национальный университет Кавказа был открыт 8 февраля (26 января по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели. В 1989 году университет получил имя его основателя историка и академика Иванэ Джавахишвили.
"Новости-Грузия"
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