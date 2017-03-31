Отчет по правам меньшинств - вопросы, которые до сих пор остаются проблемой

31.03.2017 18:05 Демократическая инициатива Грузии (GDI) и Центр по правам человека (HRC) провели презентацию отчетов: "Улучшение прав меньшинств посредством стратегических разбирательств" (GDI), и "Права женщин, религиозных, и этнических меньшинств" (HRC).



По информации организации, в регионе Самцхе-Джавахети по-прежнему активно стоит вопрос правового ограничения и дискриминации этнических и религиозных меньшинств.



В частности, значительной проблемой остается торможение эффективности отношений и интеграции этнических меньшинств в обществе из-за языкового барьера.



"До сих пор в некоторых регионах не искоренена проблема включенности меньшинств в избирательные процессы с точки зрения обеспечения бюллетеней на понятном для них языке. А также есть случаи явной дискриминации религиозных меньшинств со стороны государства, каковыми являются проблема здания бывшей мечети Мохе, не решенная до сих пор, запрещение ученице Теоне Беридзе ношения религиозного головного платка в школе директором публичной школы Мохе и др."- говорится в отчете.



Несмотря на то, что прямой целью проекта не была работа над правами женщин, GDI посчитала необходимой, отразить в отчете информацию о правовом положении женщин в религиозных и этнических меньшинствах.



Юристы GDI подготовили конституционные иски и законодательные предложения с точки зрения стратегического правового разбирательства в основном о значительных проблемах правового равноправия перед законом, выявленных в рамках проекта.



"В ходе осуществления проекта были выявлены проблемы, препятствующие защите прав женщин, этнических, и религиозных меньшинств, и их доступности на правосудие. Квемо Картли, Кахетия.



По 20 делам насилия в отношении женщин, которые вела организация в местных общих судах, выявляются факты служебной халатности и проступка со стороны полицейских, а также проблемой является возбуждение следствия по специальным статьям УКГ по фактам насилия в семье.



Среди факторов, вызывающих насилие, превалируют гендерные стереотипы, дискриминационное отношение к женщинам, патриархальные отношения к правам женщин, и низкий уровень информированности женщин о своих правах. А также значительным фактором является проблема ранних браков, и экономическая зависимость от насильника. Часть насильников составляли безработные мужчины или мужчины с финансовыми проблемами.



В случае с этническими меньшинствами проблемой является скудность знания об институтах, осуществляющих закон и правосудие, вызванная языковым барьером, из-за чего у них нет должной доступности на образование, право собственности, сервисы здравоохранения и социальной услуги. Одной из главных проблем для религиозных меньшинств является получение разрешения на строительство культовых сооружений. Лица, ответственные за выдачу разрешения строительства, часто не утверждают решение, или искусственно затягивают процесс выдачи разрешения"- говорится в отчете.



Отчет был подготовлен в рамках проектов "Содействие защите прав женщин, религиозных, и этнических меньшинств в регионах Грузии", и "Улучшение прав меньшинств посредством стратегических разбирательств". Проект был осуществлен по поддержке Международного агентства развития США (USAID), и Института управления Восток-Запад (EWMI-PROLoG).



Демократическая инициатива Грузии подготовила отчет по партнерству Союза месхов демократов (UDM), и Ассоциации региональных СМИ Грузии (GRMA).

















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