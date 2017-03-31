Журналист Нино Дарасели считает арест Русудан Кервалишвили «местью» правительства

31.03.2017 18:44 «Правительство совершило акт возмездия и уничтожило целую семью», — так прокомментировала журналист Нино Дарасели, дочь бывшего депутата парламента Русудан Кервалишвили, сегодняшнее решение суда, по которому ее мать была отправлена в тюрьму на четыре года.



Тбилисский городской суд признал Русудан Кервалишвили и ее сестру Майю Рчеулишвили — супругу экс-спикера парламента Грузии Вахтанга Рчеулишвили (времен президента Эдуарда Шеварднадзе), виновными в мошенничестве и присвоении денег строительного товарищества и присудил им по четыре года тюрьмы.



Кервалишвили взяли под стражу в зале Тбилисского городского суда после оглашения решения. Майя Рчеулишвили сегодня не присутствовала на судебном процессе — она находится в клинике и готовится к операции на сердце. Майя Рчеулишвили и ее сын Гурам Рчеулишвили находятся под арестом с июля 2016 года по другому делу — присвоении средств во время строительства комплекса «Магнолия» в Батуми. Майе Рчеулишвили диагностировали опухоль легкого и ишемическую болезнь сердца. Также в реанимации находится ее муж Вахтанг Рчеулишвили.



По данным следствия, Майя Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили присвоили более 11 миллионов лари (около 4 миллионов долларов), принадлежащих строительному товариществу «Табукашвили 88». Сестры основали строительную компанию «Центр Пойнт» в 90-х годах . С середины 2000-х годов вокруг компании не стихают скандалы и обвинения в мошенничестве.



«Я не помню такого прецедента, чтобы так уничтожали целую семью. Трое членов семьи в тюрьме, четвертый с тяжелейшим диагнозом в больнице. Если бы арест был выходом, то Русудан Кервалишвили еще в 2013 году просила, чтобы ее задержали вместо Майи Рчеулишвили, чтобы она могла за счет заложенного имущества закончить начатое строительство», — написала Нино Дарасели на своей странице в фейсбуке.



«Государство совершило акт мести в отношении нескольких человек. Никто не был заинтересован больше чем мы в удовлетворении интересов пострадавших, хотя бы по той простой причине, что наши проблемы закончились бы тогда, когда закончились бы их проблемы. Но целых четыре года было потрачено на бессмысленные судебные процессы. За это время то, что было построено наполовину, уже амортизировано, а семья разрушена», — отмечает Нино Дарасели.



«Члены моей семьи ни на секунду не пытались уйти от ответственности. Уже и не скажешь, что главное – здоровье, его уже нет. Несмотря ни на что, я удивлена поддержкой людей. Благодаря таким людям я все еще надеюсь, что все будет хорошо», — пишет Дарасели.



Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против «Центр Пойнт груп» в 2012 году. Прокуратура обвинила Майю Рчеулишвили в присвоении 1 миллиона 65 тысячи 159 долларов, а ее сестру Русудан Кервалишвили в присвоении 1 миллиона 800 тысяч 333 долларов.



В июле 2013 году Тбилисский городской суд выпустил сестер под залог в размере 500 тысяч лари (около 215 тыс. долларов) под поручительство нескольких депутатов парламента. Прокуратура обвинила руководство «Центр Пойнт груп» в присвоении средств застройщиков, из-за чего не удалось завершить строительство. В частности, члены товарищества «Табукашвили-88» в 2004-2009 годы вложили в строительство квартир 27,7 миллиона долларов, из них сами застройщики вложили 23,3 миллиона долларов.



Между тем летом 2016 года Майя Рчеулишвили после допроса в прокуратуре заявила журналистам, что следователи требовали от нее заявить, что она якобы давала взятку бывшему президенту Михеилу Саакашвили. Представители компании считают дело политическим и указывают на то, что государство арестовало их счета и не дает возможность развивать бизнес и завершить строительство объектов.















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