В Грузии растет число разводов

31.03.2017 19:10 В Грузии уменьшается количество заключенных браков и растет число разводов. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), в 2016 году показатель зарегистрированных браков (25 101) уменьшился на 13,9% по сравнению с 2015 годом, когда эта цифра равнялась 29 157.



Сравнивая эти показатели с данными за 2014 (31 526) и 2013 год (34 693), можно наблюдать явную тенденцию к спаду интереса граждан Грузии, скреплять себя брачными узами.



При этом, возросло количество случаев расторжения брака. Цифры по разводам, за последние 9 лет, увеличились в четырехкратном размере.



В 2007 году официально развелись 2 325 пар. А в 2016 их число желающих нарушить обещания данные в ЗАГСе возросло до 9 539. Это на 4.7% больше, чем показатель 2015 года.



По сравнению с прошлым годом в 2016 году на 6,7% возросло количество разводов браков длящихся от года до десяти лет.



В общем счете самый большой процент разводом приходится на проживших в браке всего один год, молодожены разводятся на 8,8% процентов, чаще пар проживших друг с другом более долгий срок.



"СОВА"











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