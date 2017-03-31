Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украденное в Грузии оборудование фотографа National Geographic вернули хозяину


31.03.2017   23:46
В Грузии нашли дорогостоящее оборудование для подводной съемки, украденное у фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.

Аппаратура была украдена осенью прошлого года. Злоумышленники взломали дом фотографа в Тбилиси.

"Забрали личные вещи по мелочи. Шли конкретно за оборудованием", — рассказал Лягушкин.

Тогда полиции не удалось ничего найти по горячим следам. Чтобы собрать деньги на аппаратуру и вернуться к работе Лягушкин прибег к краундфандингу — коллективному сотрудничеству людей, которые добровольно жертвуют деньги, чтобы помочь другим. Для новой аппаратуры необходимо было 600 тыс рублей, благодаря краундфандингу Лягушкину уже удалось собрать 160 тыс, однако украденное оборудование нашлось спустя пять месяцев после кражи.

"Его просто выбросили в лесу. Сильно разбитым и не все, но основная часть вернулась. Осталось получить его из полиции, восстановить, и я смогу вернуться к работе", - рассказ фотографа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Коридор из Индии в Европу через Грузию обеспечит доставку грузов за 7 дней
Премьер-министр Грузии доволен показателями экономического роста
Рейтинги АО «Грузинская нефтегазовая корпорация» подтверждены на уровне «В+/В»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
Президент Грузии заявил о необходимости найти общий язык с абхазами и осетинами
В окружении российских С-300
Заговор против Грузии - открытие железной дороги и конфедеративный статус Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев: Азербайджан продемонстрировал мощь государства, народа, армии
В Чечне «Почта России» потеряла государственные документы
ЕП и ЕНД на Конгрессе Европейской народной партии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна