Украденное в Грузии оборудование фотографа National Geographic вернули хозяину

31.03.2017 23:46 В Грузии нашли дорогостоящее оборудование для подводной съемки, украденное у фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.



Аппаратура была украдена осенью прошлого года. Злоумышленники взломали дом фотографа в Тбилиси.



"Забрали личные вещи по мелочи. Шли конкретно за оборудованием", — рассказал Лягушкин.



Тогда полиции не удалось ничего найти по горячим следам. Чтобы собрать деньги на аппаратуру и вернуться к работе Лягушкин прибег к краундфандингу — коллективному сотрудничеству людей, которые добровольно жертвуют деньги, чтобы помочь другим. Для новой аппаратуры необходимо было 600 тыс рублей, благодаря краундфандингу Лягушкину уже удалось собрать 160 тыс, однако украденное оборудование нашлось спустя пять месяцев после кражи.



"Его просто выбросили в лесу. Сильно разбитым и не все, но основная часть вернулась. Осталось получить его из полиции, восстановить, и я смогу вернуться к работе", - рассказ фотографа.















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