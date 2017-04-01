Суд снял арест с имущества компании «Центр поинт»

01.04.2017 11:59 Тбилисский городской суд дает дополнительные разъяснения в связи с делом группы «Центр поинт».



Как отмечается в распространенном вчера вечером заявлении суда, приговором от 31 марта 2017 года признаны виновными обвиняемые по факту мошенничества и присвоения средств Майя Р. и Русудан К. В качестве окончательной меры наказания им присуждено по 4 года лишения свободы.



«С учетом высокого общественного интереса, поясняем, что приговором снимается арест со всего имущества, арестованного по данному уголовному делу», - сказано в заявлении суда.















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