Воспитанники детсада в Кахети попали в больницу

01.04.2017 19:24 Девять детей дошкольного возраста были госпитализированы в больницу в Сигнахском районе Кахети.



Согласно полученной информации, накануне вечером дети были доставлены в больницу с одинаковыми симптомами: у малышей наблюдается повышенная температура, тошнота и рвота.



Они все посещали одно дошкольное учреждение в селе Сакобо. Не исключается, что дети, которым от 3 до 5 лет могли отравиться едой в детском саду.



По словам медиков, малыши получили всю необходимую медицинскую помощь и в настоящее время состояние их здоровья стабильное.



Сообщается, что симптомы, с которыми дети попали в больницу, характеризуют энтеровирусную инфекцию.



Между тем, в районном Объединении детских садов Сигнахи категорически отрицают информацию о том, что произошло массовое отравление детей и уверены, что ухудшение состояния здоровья малышей вызвано вирусной инфекцией.



Сотрудники Министерства здравоохранения Грузии уже проинформированы об инциденте.















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