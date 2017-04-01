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Воспитанники детсада в Кахети попали в больницу
01.04.2017 19:24
Девять детей дошкольного возраста были госпитализированы в больницу в Сигнахском районе Кахети.
Согласно полученной информации, накануне вечером дети были доставлены в больницу с одинаковыми симптомами: у малышей наблюдается повышенная температура, тошнота и рвота.
Они все посещали одно дошкольное учреждение в селе Сакобо. Не исключается, что дети, которым от 3 до 5 лет могли отравиться едой в детском саду.
По словам медиков, малыши получили всю необходимую медицинскую помощь и в настоящее время состояние их здоровья стабильное.
Сообщается, что симптомы, с которыми дети попали в больницу, характеризуют энтеровирусную инфекцию.
Между тем, в районном Объединении детских садов Сигнахи категорически отрицают информацию о том, что произошло массовое отравление детей и уверены, что ухудшение состояния здоровья малышей вызвано вирусной инфекцией.
Сотрудники Министерства здравоохранения Грузии уже проинформированы об инциденте.
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