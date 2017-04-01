Дата Каджая выиграл квалификацию в серии TCR

01.04.2017 21:48 Гонщик GE-Force Дата Каджая завоевал дебютную для себя в международной серии TCR поул-позицию по итогам квалификации на домашнем этапе в Грузии.



На автодроме «Рустави» в эти выходные проходит первый этап нового сезона TCR.



Каджая добился впечатляющих результатов. Грузинский гонщик на автомобиле Alfa Romeo Giulietta проехал быстрейший круг по автодрому Рустави за 1.40,693, опередив венгерского пилота Аттила Тасси, на внушительные 0,593 секунды и первым пришел к финишу.



«Завоевать свою первую поул-позицию в TCR в родной стране – невероятное чувство, – сказал Каджая в интервью Touringcartimes. – Я горжусь тем, что представляю Грузию.



Команда проделала отличную работу. Баланс машины идеальный. Завтра я постараюсь сохранить за собой первое место.



Честно говоря, я удивлен тем, что удалось выиграть столько у Тасси. Я думаю, что мне помогло знание трассы. У меня есть опыт езды на этом автодроме: здесь я гонялся в других сериях на протяжении семи лет».



Автодром «Рустави» был открыт в 1978 году в 20 километрах от столицы Грузии.



Свое название трасса получила в честь близлежащего к ней города Рустави, известного своим металлургическим заводом. В 2009 году началась масштабная реконструкция автодрома и он был торжественно открыт в апреле 2012 года.



Сейчас на «Рустави» проводится множество соревнований, в том числе чемпионаты Формула Alfa, «Легенды», мотогонки, картинг и дрифт-заезды.



1-2 апреля на ней проходит этап серии TCR.















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