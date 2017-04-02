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Объект культурного значения поврежден в Тбилиси


02.04.2017   14:38
В Тбилиси на улице Паоло Иашвили №16 обрушилась крыша здания, входящего в список культурного наследия Грузии, сообщила телекомпания "Имеди".

По словам местные жители, причина повреждения дома заключается в том, что он является очень старым и нуждается в срочном ремонте и укреплении.


Местные жители неоднократно обращались к министерству культуры и охраны памятников, а также к районной администрации начать работы по укреплению здания, однако реагирования от них не поступило.

Представители мэрии Тбилиси прибыли на место и отметили, что эксперты установят причину разрушения, после чего начнутся укрепительные работы здания.

В результате обрушения крыши здания никто не пострадал.






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