Объект культурного значения поврежден в Тбилиси

02.04.2017 14:38 В Тбилиси на улице Паоло Иашвили №16 обрушилась крыша здания, входящего в список культурного наследия Грузии, сообщила телекомпания "Имеди".



По словам местные жители, причина повреждения дома заключается в том, что он является очень старым и нуждается в срочном ремонте и укреплении.





Местные жители неоднократно обращались к министерству культуры и охраны памятников, а также к районной администрации начать работы по укреплению здания, однако реагирования от них не поступило.



Представители мэрии Тбилиси прибыли на место и отметили, что эксперты установят причину разрушения, после чего начнутся укрепительные работы здания.



В результате обрушения крыши здания никто не пострадал.















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