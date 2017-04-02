Православная Церковь сегодня чтит память Преподобной Марии Египетской

02.04.2017 16:33 Сегодня, в пятую неделю Великого Поста, Православная Церковь чтит память Преподобной Марии Египетской.



Жизнь Марии Египетской была полна греха и порока, пока она не увидела группу паломников, направлявшихся в Иерусалим. Она присоединилась к ним с нечестивыми помыслами.

В Иерусалиме Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, но не смогла этого сделать. Осознав свое падение, она стала молиться иконе Божией Матери, и только после горячей молитвы она смогла войти в храм. С этого началась жизнь Марии Египетской во Христе. Она приняла причастие; по откровению Святой Богородицы перешла за Иордан и поселилась в пустыне, где провела 47 лет в уединении и покаянных молитвах.



На следующей же, шестой неделе Великого поста будет отмечаться Лазарева суббота. В этот день Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.



На следующий день верующие празднуют Вербное воскресенье - Вход Иисуса Христа в Иерусалим.



Великий пост начался в этом году 27 февраля и продлится он до 16 апреля - Светлого праздника Воскресения Христова.















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