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Православная Церковь сегодня чтит память Преподобной Марии Египетской


02.04.2017   16:33
Сегодня, в пятую неделю Великого Поста, Православная Церковь чтит память Преподобной Марии Египетской.

Жизнь Марии Египетской была полна греха и порока, пока она не увидела группу паломников, направлявшихся в Иерусалим. Она присоединилась к ним с нечестивыми помыслами.
В Иерусалиме Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, но не смогла этого сделать. Осознав свое падение, она стала молиться иконе Божией Матери, и только после горячей молитвы она смогла войти в храм. С этого началась жизнь Марии Египетской во Христе. Она приняла причастие; по откровению Святой Богородицы перешла за Иордан и поселилась в пустыне, где провела 47 лет в уединении и покаянных молитвах.

На следующей же, шестой неделе Великого поста будет отмечаться Лазарева суббота. В этот день Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

На следующий день верующие празднуют Вербное воскресенье - Вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Великий пост начался в этом году 27 февраля и продлится он до 16 апреля - Светлого праздника Воскресения Христова.






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