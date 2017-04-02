Водители маршруток начали забастовку в Рустави

02.04.2017 18:46 Водители, работающие на маршруте Рустави-Тбилиси, в знак протеста сегодня не выполнили ни одного рейса. Они требуют снижения суммы ежедневного сбора за маршрут.



Участники акции протеста работают на частную компанию "Интертранс", которой принадлежит маршрутная линия Рустави-Тбилиси. По данным водителей, ежедневный сбор за маршрут от города Рустави до столичного района Варкетили составлял 70 лари (примерно 28 долларов). Теперь он увеличился на 10 лари (около 4 долларов), сообщили бастующие водители.



Они заявили, что не вернутся на работу до тех пор, пока не будет уменьшена сумма ежедневного сбора, которая составляет теперь 80 лари (около 32 долларов). Протестующие утверждают, что сумма их заработка за день не позволяет им выплачивать эти деньги. Участники акции собрались на центральной улице Мира и требуют встречи с руководством "Интертранс".



Комментариев от руководства компании относительно ситуации не поступало.















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