Телекомпании «Рустави 2» отключили домен

02.04.2017 22:23 Владельцы телекомпании "Рустави 2" Георгий и Леван Караманишвили, телекомпания "Сакартвело" распространяют заявление в связи с работой сайта телекомпании.



"С перебоями работает сайт телекомпании "Рустави 2". Сегодня вечером, перед началом передачи "P.S.", без всякого предупреждения, бывший владелец канала Давид Двали, на имя друга которого был зарегистрирован адрес rustavi2 com, отключил онлайн-платформу, чем оставил без информации десятки тысяч человек, которые смотрели передачи "Рустави 2" через Интернет.



В настоящее время ведутся технические работы и официальная страница "Рустави 2" будет размещаться по адресу rustavi2.ge", - говорится в заявлении.



В настоящее время сайт rustavi2 com переадресовывается на домен rustavi2.info, на котором размещено обращение учредителей и бывших владельце телекомпании Давида Двали и Джарджи Акимидзе. Они утверждают, что все это время доменное имя принадлежало имя и они оплачивали стоимость доменного имени, но с сегодняшнего дня прекращают благотворительность.















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