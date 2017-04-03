|
Пешие инспекторы будут штрафовать физических и юридических лиц за выброс мусора
03.04.2017 10:43
С сегодняшнего дня в Тбилиси появятся пешие инспекторы Службы по надзору «Тбилсервис груп», которые в рамках своих обязанностей будут штрафовать физических и юридических лиц за выброс бытовых и других отходов.
«В первые две недели работа инспекторов будет носить лишь информационный характер, они будут предупреждать граждан о будущих санкциях и призывать их выбрасывать мусор в урну», - говорится в заявлении мэрии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна