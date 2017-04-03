Пешие инспекторы будут штрафовать физических и юридических лиц за выброс мусора

03.04.2017 10:43 С сегодняшнего дня в Тбилиси появятся пешие инспекторы Службы по надзору «Тбилсервис груп», которые в рамках своих обязанностей будут штрафовать физических и юридических лиц за выброс бытовых и других отходов.



«В первые две недели работа инспекторов будет носить лишь информационный характер, они будут предупреждать граждан о будущих санкциях и призывать их выбрасывать мусор в урну», - говорится в заявлении мэрии.















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