Два бокала пива за 1500 долларов: МВД Грузии задержало обвиняемого

03.04.2017 12:47 Полиция Грузии арестовала сотрудника одного из стриптиз-клубов Тбилиси, расположенном на улице Коте Апхази, по обвинению в грабеже, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.



Трое туристов из Индии обратились в полицию и заявили, что они стали жертвами вымогательства, так как сотрудники клуба заставили их заплатить 3 тысячи 636 лари (порядка 1,5 тысячи долларов) за два бокала пива.



"Мы задержали его вчера. Он сотрудник клуба. Уголовное дело возбуждено по частям 2 и 3 статьи 178 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный ущерб)", — сказал сотрудница пресс-службы МВД.



Туристы уже дали детальные показания полиции. Состоялась и процедура опознания виновных. По предварительной информации, опросили и других сотрудников ночного клуба, сообщает телекомпаний Rustavi2.



"Мы рассказали полиции обо всем, что произошло в клубе. Они незамедлительно начали расследование и записали наши показания. На месте происшествия мы не смогли определить, кто был представитель клуба, а кто – сотрудник охраны. Все были одеты в черную одежду. Один из людей подошел к нам и отобрал у нас деньги. Нашей главной целью не является возвращение денег. Мы предоставили информацию правоохранителям потому, что мы, как туристы, оказались перед серьезной проблемой и хотим, чтобы подобные случаи не повторились в будущем", — сказал один из пострадавших.



Как рассказывают сами туристы, они пошли в клуб 31 марта, где находились всего в течение 10 минут. Туристы заказали два бокала пива, однако помимо этого, официант принес им шампанское, которое, как они утверждают, не заказывали. В это время, сотрудники клуба начали их снимать на видеокамеру. Туристы догадались, что что-то не так и потребовали чек, в котором оказалась сумма в 3 тысячи 636 лари.



После того, как они опротестовали, их вывели в отдельную комнату, отняли личные вещи, в том числе и 200 лари (порядка 82 долларов) и еще 500 рупий (7,71 долларов), а с карточки сняли 3636 лари. После этого им вернули бумажники и телефоны и отпустили.















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