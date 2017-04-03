Более 40 тысяч абитуриентов зарегистрировались на участие в ЕНЭ

03.04.2017 14:34 Для участия в Единых национальных экзаменах в Грузии зарегистрировались 41 тысяча 200 абитуриентов, сообщили в пресс-службе Национального центра экзаменов и оценок.



Пройти регистрацию можно было на сайте Центра с 23 февраля до 31 марта.



Это был первый этап регистрации: желающие поступить в вузы заполнили специальные формы, где отметили факультеты и города, где будут сдавать ЕНЭ.





Второй этап регистрации начался сразу же с 31 марта и продлится до 20 мая. За это время абитуриентам при желании будет предоставлена возможность изменить выбранные факультеты.



Третий этап регистрации пройдет с 20 мая и продлится вплоть до начала августа. За это время абитуриенты смогут изменить выбранные образовательные программы.



Для того, чтобы стать студентом, необходимо успешно сдать три обязательных предмета: общие навыки, грузинский язык и литература и иностранный язык, а также один экзамен по выбору.



В 2016 году в ЕНЭ приняли участие более 38,5 тысячи абитуриентов.



"Спутник-Грузия"











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