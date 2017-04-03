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Более 40 тысяч абитуриентов зарегистрировались на участие в ЕНЭ


03.04.2017   14:34
Для участия в Единых национальных экзаменах в Грузии зарегистрировались 41 тысяча 200 абитуриентов, сообщили в пресс-службе Национального центра экзаменов и оценок.

Пройти регистрацию можно было на сайте Центра с 23 февраля до 31 марта.

Это был первый этап регистрации: желающие поступить в вузы заполнили специальные формы, где отметили факультеты и города, где будут сдавать ЕНЭ.


Второй этап регистрации начался сразу же с 31 марта и продлится до 20 мая. За это время абитуриентам при желании будет предоставлена возможность изменить выбранные факультеты.

Третий этап регистрации пройдет с 20 мая и продлится вплоть до начала августа. За это время абитуриенты смогут изменить выбранные образовательные программы.

Для того, чтобы стать студентом, необходимо успешно сдать три обязательных предмета: общие навыки, грузинский язык и литература и иностранный язык, а также один экзамен по выбору.

В 2016 году в ЕНЭ приняли участие более 38,5 тысячи абитуриентов.

"Спутник-Грузия"





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