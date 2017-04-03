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Чаще всего жители Тбилиси для посещения Европы выбирают Италию - опрос
03.04.2017 14:49
Большинство жителей Тбилиси считают Италию лучшим направлением для посещения Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой по анализу и консультациям ACT.
С 28 марта граждане Грузии могут без оформления визы совершать краткосрочные поездки в страны Евросоюза. Виза не потребуется для туристических, деловых и гостевых визитов.
Свое исследование по принципу случайного подбора ACT провел в октябре 2016 года. Всего было опрошено 400 жителей столицы Грузии.
Оказалось, что уже в октябре о введении безвизового режима с Евросоюзом знали практически все – 97% опрошенных. При этом 25% опрошенных уже бывали в разных странах Европы.
61% опрошенных изъявили желание посетить страны Евросоюза.
18% жителей Тбилиси заявляют, что выбрали бы для посещения Европы именно Италию. 17% выбирают Францию, 14% — Германию и 11% — Испанию. Все остальные страны получили по 2-3% голосов потенциальных грузинских визитеров.
Попасть из Тбилиси в Италию прямым рейсом можно на самолете авиакомпании Wizz Air. С сентября 2016 года венгерский лоукостер осуществляет из Кутаисского аэропорта авиарейсы по следующим направлениям: Милан, Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Ларнака, София и Лондон. Стоимость билета на эти авиарейсы в оба конца составляет около 40 евро.
"Новости-Грузия"
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