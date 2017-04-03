Чаще всего жители Тбилиси для посещения Европы выбирают Италию - опрос

03.04.2017 14:49 Большинство жителей Тбилиси считают Италию лучшим направлением для посещения Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой по анализу и консультациям ACT.



С 28 марта граждане Грузии могут без оформления визы совершать краткосрочные поездки в страны Евросоюза. Виза не потребуется для туристических, деловых и гостевых визитов.



Свое исследование по принципу случайного подбора ACT провел в октябре 2016 года. Всего было опрошено 400 жителей столицы Грузии.

Оказалось, что уже в октябре о введении безвизового режима с Евросоюзом знали практически все – 97% опрошенных. При этом 25% опрошенных уже бывали в разных странах Европы.



61% опрошенных изъявили желание посетить страны Евросоюза.

18% жителей Тбилиси заявляют, что выбрали бы для посещения Европы именно Италию. 17% выбирают Францию, 14% — Германию и 11% — Испанию. Все остальные страны получили по 2-3% голосов потенциальных грузинских визитеров.



Попасть из Тбилиси в Италию прямым рейсом можно на самолете авиакомпании Wizz Air. С сентября 2016 года венгерский лоукостер осуществляет из Кутаисского аэропорта авиарейсы по следующим направлениям: Милан, Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Ларнака, София и Лондон. Стоимость билета на эти авиарейсы в оба конца составляет около 40 евро.





"Новости-Грузия"











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