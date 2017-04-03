МВД Грузии допросит редактора «Хроники+»

03.04.2017 19:36 Главный редактор издания «Хроника+» Элисо Киладзе утверждает, что бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Гела Хведелидзе стал жертвой расправы со стороны нынешнего заместителя начальника Службы государственной безопасности Иосифа Гогашвили.



Как заявила Элисо Киладзе журналистам, на страницах ее издания уже несколько дней публикуются разоблачительные материалы о незаконных деяниях Иосифа Гогашвили, согласно которым замначальника СГБ «крышует» торговлю синтетическим наркотиком «био».



По словам Киладзе, в последние дни Гогашвили оказался в тупике, так как Уча Мамацашвили (родственник экс-премьера Бидзины Иванишвили) отказал ему в покровительстве в этом деле, и он решил отомстить за эти публикации.



«Он (Гогашвили) получил отказ от Учи Мамацашвили в покровительстве, и уже решено отправить его в отставку. С его стороны это была обычная месть. Меня еще вчера предупредили, что Гогашвили заведен в тупик и может пойти на все. Но он выбрал другой способ мести и вместо меня организовал нападение на моего друга Гелу Хведелидзе», — сообщила Элисо Киладзе.



В связи с этим и другими ее заявлениями относительно нападения на Гелу Хведелидзе Элисо Киладзе вызвана на допрос.



Нападение было совершено 3 апреля утром у дома Гелы Хведелидзе. По информации Киладзе, произошло это в тот момент, когда Хведелидзе разговаривал с ней по телефону. На бывшего замминистра внутренних дел напали неизвестные лица в масках. С переломами челюстно-лицевых костей он доставлен в больницу, где ему делают операцию.



Гела Хведелидзе был назначен заместителем министра внутренних дел Грузии сразу же после смены власти путем парламентских выборов 1 октября 2012 года. На посту он продержался несколько месяцев и был уволен приказом тогдашнего министра Ираклия Гарибашвили, так как подозревался в распространении тайных видеозаписей из личной жизни гражданина Паресишвили. Гела Хведелидзе был арестован, но затем решением суда отпущен под залог на сумму $3 тысячи.















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