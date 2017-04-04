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The Telegraph советует читателя посетить Тбилиси


04.04.2017   12:00
Британское издание The Telegraph называет Тбилиси среди 21 европейских городов, куда читателям стоит съездить.

"21 европейских городов, куда вы никогда не думали поехать, и которые обязательно надо посетить"- издание публикует статью под таким заголовком.

По информации Национальной администрации туризма, в статье The Telegraph приводится цитата из публикации журналиста Клер Олфри.

"Сегодня в Тбилиси чудесные "Арт-Нуво" здания с красивыми, традиционными балконами. В городе возрастает количество новых гостиниц и торговых центров, и такое ощущение, будто Тбилиси наконец-то становится похожим на себя"- заявила Клер Олфри.

В статье The Telegraph Тбилиси упоминается городом детства певицы Кети Мелуа.

"Богатая история Тбилиси, старая часть города, извивающиеся улицы особенно привлекательные. В Тбилиси есть места, где еще не было много туристов, действительно стоит посетить его"- заявляет Кети Мелуа.







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