В Кутаиси ограблена автомашина супруги мэра города

04.04.2017 14:51 В Кутаиси ограбили автомобиль супруги мэра Кутаиси Шоты Мургулия.



"Сегодня утром члены семьи увидели, что с машины сняли зеркала, не могу сказать, с чем это связано. Не думаю, что это личный интерес. Мы вызвали патрульную полицию, и она скоро приехала"- говорит родственница семьи Ирина Имедадзе.



В МВД заявили, что факт прокомментируют позже.



Согласно Уголовному кодексу кража карается по статье 177 штрафом или ограничением свободы сроком от одного до трех лет, и/или пресечением свободы на тот же срок, а ограбление (статья 178) карается штрафом или ограничением свободы сроком от двух до трех лет, и/или пресечением свободы сроком от трех до пяти лет.

















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