Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кутаиси ограблена автомашина супруги мэра города


04.04.2017   14:51
В Кутаиси ограбили автомобиль супруги мэра Кутаиси Шоты Мургулия.

"Сегодня утром члены семьи увидели, что с машины сняли зеркала, не могу сказать, с чем это связано. Не думаю, что это личный интерес. Мы вызвали патрульную полицию, и она скоро приехала"- говорит родственница семьи Ирина Имедадзе.

В МВД заявили, что факт прокомментируют позже.

Согласно Уголовному кодексу кража карается по статье 177 штрафом или ограничением свободы сроком от одного до трех лет, и/или пресечением свободы на тот же срок, а ограбление (статья 178) карается штрафом или ограничением свободы сроком от двух до трех лет, и/или пресечением свободы сроком от трех до пяти лет.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Северной Осетии предложил продолжить диалог с дальнобойщиками
Рамазан Абдулатипов отреагировал на выступление дальнобойщиков в Дагестане
Прокуратура завела семь дел о нарушениях на выборах в парламент Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна