Первый в Грузии фестиваль феминисток пройдет в Кутаиси

04.04.2017 14:59 В Кутаиси 5-7 апреля впервые пройдет фестиваль феминисток. Организаторы и участники мероприятия хотят таким образом отметить важную для женского движения Грузии дату: столетний юбилей выпуска первой феминистской газеты «Голос грузинской женщины».



Газета издавалась в 1917-1918 годах под руководством феминистки, общественной деятельницы и публициста Като Микеладзе (1878-1942 гг.).



«Для нас фестиваль – это возможность подчеркнуть то важное историческое наследие борьбы за равенство и справедливость, которую в Грузии имеет феминизм. Хотим еще раз поднять темы, которые были актуальны век назад и актуальны сейчас – это участие женщин в политике, экономическое усиление, образование, семья и брак, гендерное угнетение и несправедливость», — говорится в сообщении неправительственной организации «Женский фонд Грузии».



В рамках фестиваля участники прочитают разные доклады, посвященные женщинам из Грузии, их борьбе за гендерное равноправие, также состоится показ фильма Саломе Кереселидзе «Художественные лица девушек» и выставка-перформанс «Счастье женщин».



В драматическом театре имени Ладо Месхишвили состоится показ международного документального спектакля «Семь». Фильм уже был представлен в Тбилиси 25 ноября 2016 года. В проекте приняла участие первая леди Грузии Мака Чичуа вместе с шестью другими известными в стране женщинами.

На фестивале также будет представлена брошюра «Асфальтовые женщины», которая посвящена историям разных женщин – социально незащищенных, с ограниченными физическими возможностями и представительницам этнических меньшинств.



"Новости-Грузия"











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