|
Первый в Грузии фестиваль феминисток пройдет в Кутаиси
04.04.2017 14:59
В Кутаиси 5-7 апреля впервые пройдет фестиваль феминисток. Организаторы и участники мероприятия хотят таким образом отметить важную для женского движения Грузии дату: столетний юбилей выпуска первой феминистской газеты «Голос грузинской женщины».
Газета издавалась в 1917-1918 годах под руководством феминистки, общественной деятельницы и публициста Като Микеладзе (1878-1942 гг.).
«Для нас фестиваль – это возможность подчеркнуть то важное историческое наследие борьбы за равенство и справедливость, которую в Грузии имеет феминизм. Хотим еще раз поднять темы, которые были актуальны век назад и актуальны сейчас – это участие женщин в политике, экономическое усиление, образование, семья и брак, гендерное угнетение и несправедливость», — говорится в сообщении неправительственной организации «Женский фонд Грузии».
В рамках фестиваля участники прочитают разные доклады, посвященные женщинам из Грузии, их борьбе за гендерное равноправие, также состоится показ фильма Саломе Кереселидзе «Художественные лица девушек» и выставка-перформанс «Счастье женщин».
В драматическом театре имени Ладо Месхишвили состоится показ международного документального спектакля «Семь». Фильм уже был представлен в Тбилиси 25 ноября 2016 года. В проекте приняла участие первая леди Грузии Мака Чичуа вместе с шестью другими известными в стране женщинами.
На фестивале также будет представлена брошюра «Асфальтовые женщины», которая посвящена историям разных женщин – социально незащищенных, с ограниченными физическими возможностями и представительницам этнических меньшинств.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна