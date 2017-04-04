В Вардзии завершён второй этап неотложных очистительных работ

04.04.2017 17:32 В уникальном пещерном монастырском комплексе Вардзия на юге Грузии завершён второй этап неотложных очистительных работ, ставших необходимыми после возгорания от оброненной и оставленной свечи в главном храме Вардзии, любимой резиденции святой благоверной царицы Тамары. Возгорание, в результате которого покрылись налётом копоти стены храма Успения Божьей Матери и уникальные фрески XII века, произошло 31 октября 2016 года, сообщает news.ge со ссылкой на Национальное агентство защиты культурного наследия.



«По инициативе Национального агентства защиты культурного наследия группа реставраторов и специалистов по консервации настенной живописи Академии художеств (автор и руководитель проекта – Нана Купрашвили), в сотрудничестве с лондонскими Институтом Искусства Курто (Courtauld Institute of Art) на месте произвели опись-оценку ситуации, провели ряд тестов и составили план неотложных очистительных работ по удалению копоти», - говорится в сообщении НАЗКН.



Согласно тому же источнику, с учётом высокой степени тяжести повреждений, решено было провести работы в несколько этапов.



«В настоящее время завершён первый и второй этапы работ, предусматривающих полное очищение настенной живописи от налёта копоти. Запланирован третий, завершающий этап.



Согласно первоначально разработанной рабочей группой методологии, уменьшается и очищается слой копоти, в ходе этого процесса проводится детальная опись/оценка и фотофиксация работ. В интерьере храма постоянно поддерживается контроль и регуляция температурного и других необходимых режимов», - говорится в распространённом НАЗКН сообщении.















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