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Россияне не отдают Сталина грузинским коммунистам
04.04.2017 17:39
Единая компартия Грузии в год 100-летия Великой Октябрьской революции вернулась к вопросу перезахоронения в родном Гори останков Иосифа Сталина.
«Еще в 90-е годы прошлого века мы поднимали этот вопрос, но русский народ против перезахоронения из Москвы Сталина. Однако мы снова его поставим», - заявил лидер горийской ячейки компартии Алесандр Лурсманашвили.
При этом он отметил, что вести на эту тему переговоры с нынешними властями Грузии о поддержке данной инициативы компартии страны бессмысленно.
Лурсманашвили напомнил, что в Гори не разрешают даже восстановить памятник Сталина, демонтированный еще при экс-президенте Михаиле Саакашвили.
Он сообщил, что памятник находится «в надежном месте, под хорошей охраной».
Лурсманашвили также сообщил, что 9 мая коммунисты проведут в Гори шествие в связи с Днем Победы. В этот же день Пленум ЕКПГ огласит план мероприятий к 100-летию революции.
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