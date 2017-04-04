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Россияне не отдают Сталина грузинским коммунистам


04.04.2017   17:39
Единая компартия Грузии в год 100-летия Великой Октябрьской революции вернулась к вопросу перезахоронения в родном Гори останков Иосифа Сталина.

«Еще в 90-е годы прошлого века мы поднимали этот вопрос, но русский народ против перезахоронения из Москвы Сталина. Однако мы снова его поставим», - заявил лидер горийской ячейки компартии Алесандр Лурсманашвили.

При этом он отметил, что вести на эту тему переговоры с нынешними властями Грузии о поддержке данной инициативы компартии страны бессмысленно.

Лурсманашвили напомнил, что в Гори не разрешают даже восстановить памятник Сталина, демонтированный еще при экс-президенте Михаиле Саакашвили.

Он сообщил, что памятник находится «в надежном месте, под хорошей охраной».

Лурсманашвили также сообщил, что 9 мая коммунисты проведут в Гори шествие в связи с Днем Победы. В этот же день Пленум ЕКПГ огласит план мероприятий к 100-летию революции.






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