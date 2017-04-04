IRI: Наиболее успешной граждане Грузии считают реформу здравоохранения

04.04.2017 19:19 Согласно результатам исследования Международного республиканского института (IRI), большинство опрошенных самой успешной реформой правительства называет реформу здравоохранения.



На вопрос, что было самой успешной реформой, осуществленной правительством, 18% опрошенных назвали реформу в системе здравоохранения. Второе место занимают либерализация виз и система образования 3-3%.



На вопрос, что было самым большим провалом, 23% опрошенных называли невыполненные обещания. На втором месте экономический кризис.



13% воздержались ответить на вопрос, а 2% считают, что у правительства не было провала.



Опрос проводился в Грузии за исключением оккупированных территорий, с 22 февраля по 8 марта, были опрошены 1501 респондента выше 18 лет. Вероятность погрешности составляет 2,5%.



Сегодня Международный республиканский институт (IRI) опубликовал на своей веб странице официальные результаты общественного исследования, проведенного в Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

