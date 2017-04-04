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IRI: 90% населения одобряет вступление Грузии в Евросоюз
04.04.2017 19:49
Согласно исследованию общественного мнения, проведенному Международным республиканским институтом, в 2017 году 90% граждан Грузии являются сторонниками вступления страны в Евросоюз. В частности:
Полностью одобряю - 64%
Частично одобряю - 26%
Частично не одобряю – 3%
Не одобряю – 3%
Не знаю/ отказ от ответа – 3%
В 2016 году вступление Грузии в Евросоюз поддерживали 85%, против были 11%.
Международный республиканский институт (IRI) 4 апреля опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления страны в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.
IRI провел опрос по всей стране (за исключением оккупированных Россией зон- Абхазии и Цхинвальского региона) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.
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