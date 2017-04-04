IRI: абсолютное большинство опрошенных поддерживают евроатлантический курс Грузии

04.04.2017 19:53 Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), большинство опрошенных поддерживают евроатлантический курс Грузии.



Вступление Грузии в ЕС полностью поддерживают 64% опрошенных, частично поддерживают – 26%, частично не поддерживают – 3%, категорически против также 3%. Нет ответа на вопрос тоже у 3%.



Что касается вступления Грузии в НАТО, это поддерживают полностью 56% опрошенных, 26% - частично, 6% - частично против, 7% - категорически против. У 5% нет ответа на этот вопрос.



Полевые работы исследования IRI были проведены в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В общей сложности опрошен 1 501 гражданин. Средняя погрешность исследования составляет +/- 2,5%.















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