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IRI: абсолютное большинство опрошенных поддерживают евроатлантический курс Грузии


04.04.2017   19:53
Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), большинство опрошенных поддерживают евроатлантический курс Грузии.

Вступление Грузии в ЕС полностью поддерживают 64% опрошенных, частично поддерживают – 26%, частично не поддерживают – 3%, категорически против также 3%. Нет ответа на вопрос тоже у 3%.

Что касается вступления Грузии в НАТО, это поддерживают полностью 56% опрошенных, 26% - частично, 6% - частично против, 7% - категорически против. У 5% нет ответа на этот вопрос.

Полевые работы исследования IRI были проведены в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В общей сложности опрошен 1 501 гражданин. Средняя погрешность исследования составляет +/- 2,5%.






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