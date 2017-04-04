Осужденная за SMS в Грузию в 2008 году Марина Джанджгава этапирована в Москву

04.04.2017 20:47 Жительницу Адлера Марину Джанджгава, осужденную за SMS в Грузию в 2008 году накануне российско-грузинского конфликта, этапировали в Москву из колонии в Вологде. Об этом рассказал адвокат Джанджгава, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.



Он напомнил, что ранее в неизвестном направлении этапировали осужденную по такому же делу Анник Кесян. По словам Павлова, эти перемещения могут быть связаны с действиями адвокатов по пересмотру их дел. Кесян этапировали из колонии в Мордовии 30 марта. Администрация колонии отказалась сообщить адвокатам, куда и в связи с чем переводят Кесян.



В ноябре 2013 года Джанджгава была осуждена за SMS об открытом перемещении военной техники в Сочи в 2008 году. По этому же делу были осуждены Оксана Севастиди, Анник Кесян и Екатерина Харебава. Все приговоры вынес судья Краснодарского краевого суда Владимир Кобзев.



12 марта 2017 года Севастиди вышла на свободу после решения президента России о ее помиловании. Защита Севастиди не стала отзывать иск об отмене приговора.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

