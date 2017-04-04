Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

IRI: О безвизовом режиме с ЕС не знает 2% граждан Грузии


04.04.2017   21:10
Согласно опросу, опубликованному Международным республиканским институтом, информацией о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом владеет 97% граждан Грузии, 2% не знает об этом.

У 1% респондентов на вопрос, слышали ли вы о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом, нет ответа.

Международный республиканский институт (IRI) 4 апреля опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления страны в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.

IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и т.н. Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Северной Осетии предложил продолжить диалог с дальнобойщиками
Рамазан Абдулатипов отреагировал на выступление дальнобойщиков в Дагестане
Прокуратура завела семь дел о нарушениях на выборах в парламент Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна