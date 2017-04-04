IRI: О безвизовом режиме с ЕС не знает 2% граждан Грузии

04.04.2017 21:10 Согласно опросу, опубликованному Международным республиканским институтом, информацией о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом владеет 97% граждан Грузии, 2% не знает об этом.



У 1% респондентов на вопрос, слышали ли вы о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом, нет ответа.



Международный республиканский институт (IRI) 4 апреля опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления страны в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.



IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и т.н. Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.

















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