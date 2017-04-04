IRI: Продолжение диалога с Россией полностью поддерживает 53% опрошенных

04.04.2017 21:49 Согласно опросу, опубликованному сегодня Международным республиканским институтом (IRI), 76% респондентов считают, что у нас плохие отношения с Россией, 11% положительно оценивает грузинско-российские отношения, а 12% ни хорошо, ни плохо.



53% опрошенных полностью поддерживает последующий диалог с Россией, а 10% полностью против этого.



Согласно исследованию, отношения правительства Грузии с Россией очень позитивно оценивает 15% респондентов, а 11% очень негативно.



Международный республиканский институт (IRI) 4 апреля опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления страны в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.



IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и т.н. Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

