IRI: Деятельностью Церкви довольны 88% опрошенных

04.04.2017 22:01 Согласно опросу, опубликованному сегодня Международным республиканским институтом (IRI), в марте 2017 года 88% населения заявили, что довольны деятельностью Национального банка. После Церкви в рейтинге удовлетворенности лидирует грузинская армия.



Деятельностью Православной Церкви Грузии удовлетворены 88% опрошенных;

Деятельностью армии удовлетворены 86% опрошенных;

Деятельностью грузинских СМИ удовлетворены 74%;

Деятельностью полиции удовлетворены 59% опрошенных;

Деятельностью офиса президента удовлетворено 52% опрошенных.



Международный республиканский институт (IRI) 4 апреля опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления страны в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.



IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и т.н. Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.

















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