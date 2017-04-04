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IRI: Население больше всего недовольно деятельностью партий и Национального банка
04.04.2017 22:27
Согласно результатам опроса общественного мнения IRI, в марте 2017 года 71% населения заявило, что недовольны деятельностью политических партий. 70% респондентов недовольны деятельностью НБГ. А также:
Деятельностью правительства недовольны 58% населения;
Деятельностью парламента недовольны 58% населения;
Деятельностью местной власти недовольно 54%;
Деятельностью суда недовольно 53%;
Деятельностью прокуратуры недовольно 52% опрошенных;
Деятельностью торговых союзов довольны 13% населения, недовольны 50%, у 37% нет ответа.
Деятельностью губернаторов недовольны 48% населения;
Деятельностью офиса премьер-министра недовольны 48% опрошенных;
Деятельностью ЦИК недовольно 44%;
Деятельностью офиса омбудсмена недовольны 39%;
Международный республиканский институт (IRI) 4 апреля опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления страны в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.
IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и т.н. Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.
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