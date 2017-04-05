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IRI: В Грузии негативно оценивают новое соглашение с «Газпромом»


05.04.2017   10:21
Согласно результатам исследования, проведенного в Грузии Международным республиканским институтом (IRI), большинство респондентов негативно оценивают оформленное с «Газпромом» новое соглашение.

Более конкретно, на вопрос по поводу изменения соглашения с «Газпромом», отрицательно расценили 58% опрошенных. Позитивную оценку дали новому соглашению – 11%, а 16% - заявили, что «ни положительно, ни отрицательно» они это не расценивают. У 15%-ов нет ответа на этот вопрос.

Исследование проведено в Грузии в период с 22 февраля по 8 марта. Опрошен 1 501 респондент.






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