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IRI: В Грузии негативно оценивают новое соглашение с «Газпромом»
05.04.2017 10:21
Согласно результатам исследования, проведенного в Грузии Международным республиканским институтом (IRI), большинство респондентов негативно оценивают оформленное с «Газпромом» новое соглашение.
Более конкретно, на вопрос по поводу изменения соглашения с «Газпромом», отрицательно расценили 58% опрошенных. Позитивную оценку дали новому соглашению – 11%, а 16% - заявили, что «ни положительно, ни отрицательно» они это не расценивают. У 15%-ов нет ответа на этот вопрос.
Исследование проведено в Грузии в период с 22 февраля по 8 марта. Опрошен 1 501 респондент.
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