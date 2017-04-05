Рейтинг «Грузинской мечты» продолжает снижаться - IRI

05.04.2017 10:26 Согласно результатам опроса, проведенного в Грузии Международным республиканским институтом (IRI), большинство опрошенных в своем регионе наиболее активной партией называет «Грузинскую мечту».

Так, 29% респондентов самой активной партией в своем регионе назвали «Грузинскую мечту», 12% - «Единое национальное движение», и 50% - не назвали ни одну из партий.



На вопрос: «Какая из партий наиболее успешней может справиться с теми проблемами, которые стоят перед Грузией?», 13% опрошенных назвали «Грузинскую мечту», 10% - «Единое национальное движение», 2% - «Европейскую Грузию», а 38% - не назвали ни одну из партий.



На вопрос: «Если бы на следующей неделе проводились местные выборы, какой партии отдали бы вы свой голос?», 26% опрошенных назвали «Грузинскую мечту»,15% - за «Национальное движение», 7% - «Европейскую Грузию», 6% - Лейбористскую партию и 4% - «Альянс патриотов».



На вопрос: «За какую политическую партию вы бы никогда не проголосовали?», 27% респондентов назвали «Грузинскую мечту», 25% - «Единое национальное движение», 8% - «Демократическое движение», 8% - «Гирчи», 7% - «Европейскую Грузию», 7% - «Альянс патриотов», 6% - Лейбористскую партию, 4% - Республиканскую партию и 3% - «Свободных демократов».



Полевые работы исследования IRI были проведены в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В общей сложности опрошен 1 501 гражданин. Средняя погрешность исследования составляет +/- 2,5%.















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