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92% граждан являются сторонниками прямых выборов президента – исследование IRI
05.04.2017 11:11
Согласно официальным результатам исследования, проведенного в Грузии Международным республиканским институтом (IRI), 92% респондентов являются сторонниками прямых выборов президента.
Лишь 5% опрошенных одобряют выборы президента парламентом. Ответа на соответствующий вопрос нет у 3%.
Сегодня Международный республиканский институт (IRI) опубликовал на своей веб-странице официальные результаты общественного исследования, проведенного в Грузии.
Полевые работы исследования проводились в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года, и в ее рамках были опрошены 1 501 граждан Грузии. Средний предел погрешности составляет 2,5%.
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