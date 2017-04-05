IRI: 56% опрошенных заявляют, что их финансовое положение ухудшилось

05.04.2017 11:31 Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом (IRI), 6% населения заявляет, что в течение последних 12 месяцев финансовое положение их семьи улучшилось, а 56% говорят, что ухудшилось.



Ответить на вопрос отказались 1%.



В период с 22 февраля по 8 марта 2017 года методом случайного отбора были опрошены 1 501 совершеннолетних гражданина Грузии (за исключением оккупированных территорий). Исследование профинансировало Агентство международного развития США. Полевые работы провела организация IRI. Погрешность составляет +/- 2,5%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

