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IRI: 56% опрошенных заявляют, что их финансовое положение ухудшилось
05.04.2017 11:31
Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом (IRI), 6% населения заявляет, что в течение последних 12 месяцев финансовое положение их семьи улучшилось, а 56% говорят, что ухудшилось.
Ответить на вопрос отказались 1%.
В период с 22 февраля по 8 марта 2017 года методом случайного отбора были опрошены 1 501 совершеннолетних гражданина Грузии (за исключением оккупированных территорий). Исследование профинансировало Агентство международного развития США. Полевые работы провела организация IRI. Погрешность составляет +/- 2,5%.
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