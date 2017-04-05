Команда грузинских программистов заняла третье место в международном соревновании Google

05.04.2017 11:34 В Париже состоялся финальный раунд соревнования Hashcode, организованного компанией Google, в котором могли принять участие профессиональные программисты и студенты Европы, Африки, и Среднего Востока.



Грузинская команда (Ника Джимшелеишвили, Георгий Сагинадзе, Ираклий Мерабишвили, и Акакий Мамагеишвили) успешно выступила и заняла третье призовое место.



Исходя из того, что Акакий Мамагеишвили участвовал в конкурсе из Швейцарии, страной, вышедшей на второе место вместе с Грузией, указана Швейцария.



На начальном этапе соревнования участвовали 26 000 программистов почти из 70 стран.

















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