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В Мартвили выявлен факт незаконной вырубки самшита на 20 тысяч долларов
05.04.2017 16:13
Выявлен факт незаконной добычи и вывоза колхидского самшита — сообщает министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.
Сотрудники департамента по надзору министерства остановили в селе Лебарде Мартвильского района микроавтобус, который перевозил ветки самшита. Микроавтобусом управлял гражданин Джимшер Шулая. Ущерб, нанесенный окружающей среде из-за вырубки самшита, составил 49 124 лари (около 20 тысяч долларов).
По данным министерства, факт содержит признаки уголовного преступления. Материалы для дальнейшего реагирования переданы в соответствующие органы.
Как уже сообщалось, в преддверии христианского праздника Вербного Воскресенья патриархия и министерство окружающей среды обратились с призывом не срезать ветки колхидского самшита с целью реализации и не покупать ветки этого растения, которое занесено в Красную книгу.
По традиции на Вербное воскресенье в Грузии в церквях освящают ветки вербы, а также самшита, при этом огромное количество этого вечнозеленого растения безжалостно срезается.
Уже несколько лет патриархия призывает паству выращивать саженцы самшита дома и освящать в церкви живое растение. С этой целью саженцы самшита разводят и в саду патриархии.
В свою очередь, министерство ужесточило контроль за срезанием веток самшита. Размер штрафных санкций колеблется от 200 лари (порядка 82 долларов) до 500 лари (порядка 205 долларов).
В случае, если нанесенный окружающей среде ущерб превысит 1 тысячу лари (около 405 долларов), против нарушителя возбуждается уголовное дело. Наряду с выплатой штрафа за вырубку самшита нарушитель закона будет обязан возместить нанесенный ущерб.
"Новости-Грузия"
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