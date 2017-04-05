Сквер дружбы Риги и Тбилиси появится в латвийской столице в этом году

05.04.2017 16:19 Тбилисский сквер появится в самом центре латвийской столицы в этом году.



Грузинские и латвийские чиновники вчера провели церемонию посадки первых деревьев в новом парке на центральном проспекте Риги — Бривибас гатве. Представители правительств латвийской и грузинской столиц посадили там саженцы липы и виноградной лозы.



Создание сквера приурочено к празднованию 10-летней годовщины партнерства между Тбилиси и Ригой.



Полностью обустройство территории будет завершено до конца текущего года. Инициатива осуществляется при поддержке мэрии Тбилиси, мэрии Риги, а также посольства Грузии в Латвии.



Примечательно, что в Балтии уже существует один Тбилисский сквер — в 2015 году он появился в Вильнюсе.



"Новости-Грузия"











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