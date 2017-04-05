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Сквер дружбы Риги и Тбилиси появится в латвийской столице в этом году
05.04.2017 16:19
Тбилисский сквер появится в самом центре латвийской столицы в этом году.
Грузинские и латвийские чиновники вчера провели церемонию посадки первых деревьев в новом парке на центральном проспекте Риги — Бривибас гатве. Представители правительств латвийской и грузинской столиц посадили там саженцы липы и виноградной лозы.
Создание сквера приурочено к празднованию 10-летней годовщины партнерства между Тбилиси и Ригой.
Полностью обустройство территории будет завершено до конца текущего года. Инициатива осуществляется при поддержке мэрии Тбилиси, мэрии Риги, а также посольства Грузии в Латвии.
Примечательно, что в Балтии уже существует один Тбилисский сквер — в 2015 году он появился в Вильнюсе.
"Новости-Грузия"
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