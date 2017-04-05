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По доходам от политической рекламы в 2016 году лидирует телекомпания «Имеди»
05.04.2017 19:36
По доходам от политической рекламы в 2016 году лидирует телекомпания «Имеди». Посредством рекламы такого рода "Имеди" в сумме получила 3,4 миллиона лари. Согласно отчету "Международной прозрачности - Грузия", эта сумма на 800 000 лари больше доходов "Рустави 2", которая занимает второе место.
Доходы телекомпаний, полученные из платных политических реклам в 2016 году, выглядят следующим образом:
"Имеди"- 3,4 миллиона лари, доля в общем доходе 14%
"Рустави 2"- 2,5 миллионов лари, доля в общем доходе 7%
"Маэстро" – 729 000 лари, доля в общем доходе 13%
GDS – 500 000 лари, доля в общем доходе 26%
TV Пирвели - 344 000 лари, доля в общем доходе 27%
Объектив – 239 000 лари, доля в общем доходе 23%
Кавкасиа – 133 000 лари, доля в общем доходе 18%
Иберия – 90 000 лари, доля в общем доходе 5%
В 2016 году "Имеди" пустила в эфир больше платной политической рекламы, чем "Рустави 2", и это с учетом того обстоятельства, что ко времени парламентских выборов 2016 года (8 октября) у "Рустави 2" был более высокий телевизионный рейтинг, чем у Имеди". По данным TVMR, на избирательной неделе рейтинг "Рустави 2" составлял 32%, а "Имеди" 21%.
Согласно исследованию НПО "Международная прозрачность-Грузия", платную рекламу "Грузинская мечта" вообще не размещала на "Рустави 2", а "Единое национальное движение" платную рекламу вообще не размещало на "Имеди".
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