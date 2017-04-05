По доходам от политической рекламы в 2016 году лидирует телекомпания «Имеди»

05.04.2017 19:36



Доходы телекомпаний, полученные из платных политических реклам в 2016 году, выглядят следующим образом:



"Имеди"- 3,4 миллиона лари, доля в общем доходе 14%

"Рустави 2"- 2,5 миллионов лари, доля в общем доходе 7%

"Маэстро" – 729 000 лари, доля в общем доходе 13%

GDS – 500 000 лари, доля в общем доходе 26%

TV Пирвели - 344 000 лари, доля в общем доходе 27%

Объектив – 239 000 лари, доля в общем доходе 23%

– 133 000 лари, доля в общем доходе 18%

Иберия – 90 000 лари, доля в общем доходе 5%



В 2016 году "Имеди" пустила в эфир больше платной политической рекламы, чем "Рустави 2", и это с учетом того обстоятельства, что ко времени парламентских выборов 2016 года (8 октября) у "Рустави 2" был более высокий телевизионный рейтинг, чем у Имеди". По данным TVMR, на избирательной неделе рейтинг "Рустави 2" составлял 32%, а "Имеди" 21%.



Согласно исследованию НПО "Международная прозрачность-Грузия", платную рекламу "Грузинская мечта" вообще не размещала на "Рустави 2", а "Единое национальное движение" платную рекламу вообще не размещало на "Имеди".





По доходам от политической рекламы в 2016 году лидирует телекомпания «Имеди». Посредством рекламы такого рода "Имеди" в сумме получила 3,4 миллиона лари. Согласно отчету "Международной прозрачности - Грузия", эта сумма на 800 000 лари больше доходов "Рустави 2", которая занимает второе место.Доходы телекомпаний, полученные из платных политических реклам в 2016 году, выглядят следующим образом:"Имеди"- 3,4 миллиона лари, доля в общем доходе 14%"Рустави 2"- 2,5 миллионов лари, доля в общем доходе 7%"Маэстро" – 729 000 лари, доля в общем доходе 13%GDS – 500 000 лари, доля в общем доходе 26%TV Пирвели - 344 000 лари, доля в общем доходе 27%Объектив – 239 000 лари, доля в общем доходе 23% Кавкасиа – 133 000 лари, доля в общем доходе 18%Иберия – 90 000 лари, доля в общем доходе 5%В 2016 году "Имеди" пустила в эфир больше платной политической рекламы, чем "Рустави 2", и это с учетом того обстоятельства, что ко времени парламентских выборов 2016 года (8 октября) у "Рустави 2" был более высокий телевизионный рейтинг, чем у Имеди". По данным TVMR, на избирательной неделе рейтинг "Рустави 2" составлял 32%, а "Имеди" 21%.Согласно исследованию НПО "Международная прозрачность-Грузия", платную рекламу "Грузинская мечта" вообще не размещала на "Рустави 2", а "Единое национальное движение" платную рекламу вообще не размещало на "Имеди".











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