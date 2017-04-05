Протоиерей Мамаладзе объявил в тюрьме голодовку с требованием встречи с патриархом

05.04.2017 19:55 Протоирей Георгий Мамаладзе объявил в тюрьме голодовку. Об этом журналистам сегодня сообщил его адвокат Михаил Рамишвили.



По словам адвкоата, Мамаладзе, которого прокуратура обвиняет в подготовке отравления секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили, добивается встречи с патриархом и членами синода.



«Утром 4 апреля отец Георгий отказался принимать пищу. Он требует встречи с патриархом и членами синода. По поводу голодовки есть официальное уведомление — когда я сегодня навещал отца Георгия, его мне передало руководство тюрьмы. В уведомлении сказано, что Мамаладзе официально объявил голодовку. Не исключаю, что ему есть что сообщить патриарху и членам синода», — сказал Рамишвили в беседе с журналистами.



Сегодня же адвокаты священника уже во второй раз обратились к прокуратуре. Они требуют, чтобы права обвинения и защиты в этом деле были защищены равнозначно и была отменена взятая с адвокатов подписка о неразглашении деталей дела. В противном случае, защита Георгия Мамаладзе намерена жаловаться в Страсбургский суд по правам человека.



«Мы уверены, что исходя из местного законодательства и Европейской конвенции по правам человека мы получим положительный ответ от Страсбурга и стороне защиты будет дана возможность осуществить полную и объективную защиту прав отца Георгия Мамаладзе, чтобы не было игры в одни ворота не только перед общественностью, но и на судебных процессах», — сказал адвокат протоиерея Георгий Панцулая.



Как уже сообщалось, 29 марта Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил отца Георгия в заключении, несмотря на то, что защита предложила выпустить его под залог в размере 20 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).



Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры и перенес предварительное слушание по делу протоиерея с 5 апреля на 5 мая. Мамаладзе находится в тюремном заключении с 10 февраля 2017 года.



Георгий Мамаладзе по-прежнему не признает своей вины и, по утверждению его адвокатов, может дать шокирующие показания по скандальному делу, которое стало в Грузии одним из самых резонансных.



Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, когда он отправлялся в Берлин, где в клинике проходил лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Прокуратура утверждает, что в багаже священника обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.















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