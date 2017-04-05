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Азербайджанские студенты Грузии создали новую организацию
05.04.2017 21:44
Студенты различных грузинских университетов создали новую организацию. 5 апреля состоялась презентация новой организации под названием "Университет личного развития" (Self Development University).
На церемонии отметили, что организация, придерживающаяся таких направлений, как образование молодежи, культура, интеграция и евроинтеграция, прошла в Грузии официальную госрегистрацию.
Как сообщил Report один из учредителей организации Рашан Зиядалиев, на сегодняшний день в Грузии действуют различные молодежные организации: "Основная цель новой организации заключается в повышении возможностей для получения молодежью образования, оказании помощи в пропаганде нашей культуры и интеграции людей в грузинское и европейское общество. Для этого мы добьемся единства грузинских и азербайджанских студентов. Организация объединит в себе обучающуюся в различных университетах молодежь с креативными идеями, а также будет подготавливать и осуществлять проекты по установленным направлениям".
На презентации присутствовали ответственные работники посольства Азербайджана в Грузии, студенты и представители интеллигенции.
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