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Представитель Омбудсмена навестит протоиерей Мамаладзе в тюрьме
05.04.2017 21:45
Представитель аппарата Народного защитника навестит обвиняемого по т.н. делу о цианиде протоиерея Георгия Мамаладзе. Об этом журналистам сообщил Народный защитник.
«Когда имеет место такой протест, мы всегда ведем мониторинг. Мы поинтересуемся и навестим его», - заявил Уча Нануашвили.
Обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе начал голодовку, - об этом «IPN» сообщил адвокат протоиерея, Михаил Рамишвили.
Он отметил, что единственным требованием Георгия Мамаладзе является встреча с Католикосом-Патриархом всея Грузии Ильей II и членами Синода.
«Следствие ведется тенденциозно. Осуществляется много несообразных действий и, соответственно, он, видимо хочет о чем-то рассказать, и хочет встретиться с патриархом и членами Синода», - заявил Михаил Рамишвили, добавив, что голодовка несет опасность для состояния здоровья протоиерея.
По его информации, задержанный протоиерей обратился к крайней форме протеста вчера.
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