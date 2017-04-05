В Армении, Грузии, Молдове и Беларуси запущен проект eDrone

05.04.2017 22:09 В Армении, Грузии, Молдове и Беларуси стартовал проект eDrone, осуществляемый в рамках Восточного партнерства Евросоюза.



Сайт Digital Report, освещающий сферу информационных технологий, пишет, что в рамках этого проекта в течение трех лет европейские специалисты обучат коллег из стран Восточного партнерства новейшим технологиям и методам создания беспилотных летательных аппаратов.



Проект «Изучение беспилотных летальных аппаратов» стартовал в странах Восточного партнерства. Его цель – передать опыт Запада в области инноваций и информационных технологий и помочь открыть образовательные центры для изучения и создания беспилотных летательных аппаратов (БЛА).



Инициатива объединяет восемь стран – четыре из Евросоюза (Италия, Франция, Польша, Румыния) и четыре постсоветские (Армения, Грузия, Молдова и Беларусь). Общий бюджет проекта, который продлится три года, – 1 млн евро. Сумма будет распределена между 17 университетами и компаниями стран-участниц. По итогам трехлетней программы они разработают собственные образовательные проекты и создадут на своей базе центры изучения беспилотных летательных аппаратов.



Программа eDrone финансируется в рамках проекта ЕС Erasmus+, действующего с 2014-го по 2020 годы, который поддерживает начинания в области образования и профессионального обучения.



Участники проекта пройдут переподготовку – европейские специалисты научат их, как разрабатывать и где применять дроны, а также расскажут о ключевых характеристиках и законодательных аспектах использования беспилотных летательных аппаратов. В каждой стране Восточного партнерства будет создано по одному центру.



Армению в проекте eDrone представляют два вуза – Государственный инженерный университет Армении и Армянский государственный экономический университет. В первом будет создана лаборатория, второй займется экономическим обоснованием программы.



Грачья Карапетян из Государственного инженерного университета рассказал, какую пользу принесет программа и на каком этапе она находится.



«Цель программы – научить молодых специалистов работе с беспилотными летательными аппаратами, чтобы они могли ими управлять и были хорошо знакомы с конструкцией. У нашего вуза есть база. Пару лет назад авиакомпания «AirArmenia» была готова предоставить нам оборудование комплектующих самолетов, которое мы могли использовать в процессе обучения. Но тогда в вузе не нашлось свободных помещений для обучения студентов – пусть даже с примитивными условиями. Благодаря программе eDrone мы сможем создать лабораторию, где студенты будут обучаться. Для этого нашему университету выделили 50 тыс. евро. Совсем скоро мы объявим конкурс для покупки недостающего оборудования», - сказал Карапетян.



Он обращает внимание на важные нюансы: «В проекте речь идет только о тех беспилотных аппаратах, которые используются в гражданских целях. Армения производит военные беспилотники. Один из самых известных тактических беспилотных летательных аппаратов армянского производства – «Крунк», в переводе с армянского «журавль». По своим тактико-техническим параметрам он не уступает зарубежным аналогам. В Армении также есть три организации, которые закупают комплекты дронов и собирают их на месте».



По словам представителей армянской ИКТ-сферы, страна делает ставку на дроны – скоро учить собирать беспилотники тут будут в школах.



«Мы собираемся внедрить в школьную программу предмет «программирование беспилотников». Это увеличит число специалистов по программированию и управлению этими системами, которые скоро станут необходимыми во многих сферах. Сегодня мы работаем на то, чтобы завтра у нашей страны были профессиональные кадры», – говорит исполнительный директор Союза компаний информационных технологий Армении Карен Варданян.



Он прочит стране большое будущее как производителю дронов: «Думаю, лет через пять Армения станет одним из лидеров в создании беспилотных летательных аппаратов».















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